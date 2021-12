Fundação Gregório de Mattos lança editais

As inscrições para os editais de cultura da Fundação Gregório de Mattos (FGM) podem ser feitas a partir desta quarta-feira, 19, no site do órgão [veja abaixo]. Este ano, projetos patrocinados pela prefeitura terão R$ 4,1 milhões para produções de cunho popular em diversos segmentos.

Até 2 de outubro, candidatos podem preencher os formulários para os projetos Arte em Toda Parte - Ano III e Arte Todo Dia - Ano II, que contam com um orçamento de R$ 3,6 milhões e R$ 500 mil, respectivamente.

O primeiro contempla artes visuais, audiovisual, circo, cultura digital, culturas identitárias, cultura popular, dança, fotografia, literatura, música e teatro. As faixas variam de R$ 50 mil a R$ 200 mil.

O Arte Todo Dia vai premiar propostas pontuais de interesse público, que podem chegar a ser inseridas em ações da FGM. Serão premiadas 26 propostas, 15 receberão R$ 15 mil de incentivo e as outras 11 serão contempladas com R$ 25 mil.

Lançamento

O lançamento dos editais foi realizado pelo prefeito ACM Neto, na manhã de ontem, durante evento no Teatro Gregório de Mattos, na praça Castro Alves.

A ideia central dos projetos, disse o prefeito, é "democratizar o acesso à cultura para moradores de vários bairros da capital".

Site: www.arteemtodaparte. salvador.ba.gov.br

