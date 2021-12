Funceb encerra Novembro Negro com workshop, oficina e seminário

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) encerrará o Novembro das Artes Negras nesta quarta-feira, 28, com o Workshop Afontosas: Corpos Invisibilizados, a Oficina Demonstração Workshp e o Seminário História da Dança Afro-brasileira.

O evento, que ocorre das 9h às 12h, será em torno dos elementos que contribuíram historicamente com a inviabilização de um conjunto de artistas que transitam pelo campo da dança, das artes performáticas e culturas LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo e mais). O bailarino e coreografo Elivan Nascimento mediará o debate sobre Danças Urbanas.

Das 15h às 17h, a Oficina Demonstração, com a Drag Queen, Malayka SN, contara com ensinamentos de maquiagem cênica, com base no movimento estético-político das Drags Monster Queen.

Logo depois, das 18h30 às 20h, o professor e pesquisador Denilson Oluwafemi realizará o Seminário História da Dança Afro-Brasileira: Os desafios da contemporaneidade.

Todas as atividades serão realizadas na Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho. O evento será aberto ao público.

