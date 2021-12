Frota de ônibus será reforçada no final de semana para o Festival da Primavera

A frota das linhas de ônibus que passam pela região do Rio Vermelho, onde acontece o Festival da Primavera 2017, será reforçada neste sábado, 23, e domingo, 24. Uma operação especial de transportes para os eventos ainda contará com nove veículos extras da frota reguladora. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Além dos ônibus, os frequentadores terão cinco pontos de táxis nas redondezas. No total, serão 28 vagas distribuídas entre os locais do Largo da Mariquita, Largo de Santana, Parque Cruz Aguiar, Praça Carlos Batalha e o próximo a um supermercado no Rio Vermelho.

A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) não bloqueará o trânsito na região que receberá os eventos do Festival da Primavera, mas fará o controle e monitoramento do tráfego. O órgão também irá coibir infrações de trânsito, como estacionamento em local indevido.

adblock ativo