Fronteiras do Pensamento volta a ter edição em Salvador

Este ano, o projeto Fronteiras do Pensamento promove dois encontros no Teatro Castro Alves, em Salvador. A ativista liberiana Leymah Gbowee, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2011, é a convidada do dia 10 de setembro.

Já o economista e ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, participa do evento no dia 1º de outubro. O Fronteiras abre espaço para o debate e a análise da contemporaneidade. Este ano, os ingressos para cada conferência custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

