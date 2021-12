Fronteiras Braskem traz Salman Rushdie e Jean-Michel Coustea

O escritor britânico Salman Rushdie e o oceanógrafo e ambientalista francês Jean-Michel Cousteau são os convidados do projeto Fronteiras Braskem do Pensamento deste ano. A série 2014 tem como tema "A Reinvenção do Mundo" e apresenta os palestrantes respectivamente nos dias 15 de maio e 5 de junho, no palco principal do Teatro Castro Alves.

Ambos falam sobre a liberdade de expressão, a linguagem, a sustentabilidade e o desenvolvimento na contemporaneidade.



Salman Rushdie é conhecido mundialmente pela publicação de "Os Versos Satânicos", que causou controvérsia no mundo Islâmico. Em 1989, o aiatolá Ruhollah Khomeini proferiu a fatwa, ordenando sua execução pela ofensa ao profeta Maomé contida na obra.



Já Jean-Michel Cousteau é reconhecido internacionalmente por seu trabalho de mobilização junto a governos, instituições e formadores de opinião para a criação de leis em favor do meio ambiente.



A venda dos ingressos para o Fronteiras Braskem do Pensamento começa nesta segunda-feira, 28, às 12 horas, nas bilheterias do Teatro Castro Alves e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.

