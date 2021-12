Frequentador de igreja teria matado Glauco, diz polícia

O cartunista Glauco Villas Boas, 53 anos, e seu filho Raoni, 25 anos, foram mortos na madrugada desta sexta-feira, 12. As primeiras informações davam conta de que o crime havia sido praticado por assaltantes que invadiram a casa da família em Osasco. Depois, a polícia informou que o cartunista e o seu filho foram assassinados por um conhecido da família que frequentava a Igreja Céu de Maria, fundada por Glauco e inspirada nos cultos do Santo Daime.

Segundo a polícia, trata-se do estudante universitário Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 24 anos. O suspeito vive no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital, e estava afastado dos cultos há cerca de seis meses. No fim da noite de quinta-feira, ele teria ido ao encontro de Glauco e Raoni. Levava uma pistola 765. Houve uma discussão e o rapaz disse que iria se matar. Pai e filho tentaram demovê-lo da ideia, quando acabaram sendo mortos. Depois do crime, o rapaz teria fugido em um Volkswagen Gol.

Na manhã de hoje, quando suspeitava-se ainda que Glauco e Raoni haviam sido mortos em um assalto, foi divulgada a informação de que o boletim de ocorrência do crime indicava a participação de um terceiro suspeito, que estaria no Gol. Uma testemunha reconheceu o acusado como um frequentador da igreja. A partir dessa identificação, a polícia levantou informações sobre o carro e o endereço do rapaz. Até agora, a polícia não confirmou a localização do suspeito.

Os corpos de Glauco e Raoni foram liberados no fim da manhã desta sexta pelo Instituto Médico-Legal (IML). A pedido da família, o velório será uma cerimônia reservada e o acesso ao público só será permitido no enterro, previsto para este sábado, 13, no Cemitério Gethsemani Anhanguera.

De acordo com o Hospital Albert Sabin, na zona oeste de São Paulo, o cartunista deu entrada no pronto-socorro por volta das 0h30 e morreu cerca de meia hora depois. O filho dele, também atingido pelos disparos, morreu a caminho do hospital.

Veja abaixo a reprodução da tirinha de Geraldão, principal personagem de Glauco:

