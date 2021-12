Frei Otto é anunciado vencedor do prêmio Pritzker um dia após sua morte

O comitê do prêmio Pritzker, considerado o Nobel de arquitetura, anunciou nessa terça-feira, 10, que o vencedor da edição de 2015 é o arquiteto Frei Otto. O alemão, contudo, morreu um dia antes, nessa segunda-feira, às vésperas de completar 90 anos.

De acordo com a agência de notícias EFE, o arquiteto recebeu a notícia de que seria o vencedor do prêmio. "A notícia da sua morte é extremamente triste. Isso não tem precedente na história do prêmios. Nos alegramos que ele tenha sido premiado em vida", disse Tom Pritzker, presidente da Fundação Hyatt, que patrocina o prêmio.

Conhecido como "arquiteto dos arquitetos", Otto se especializou e marcou sua obra ao dar novas formas a estruturas leves, capazes de se adaptarem a diferentes formatos, como malhas, por exemplo.

Entre as suas obras, está o Estádio Olímpico de Munique, de 1972, e a Igreja de São Lucas, construída na cidade alemã de Bremen, em 1963. O brasileiro Oscar Niemeyer já recebeu o prêmio Pritzker, em 1988.

