Fred e Clara se reencontram pela 1ª vez após rompimento

Clara (Mariana Ximenes) e Fred (Reynaldo Gianechini) se reencontrarão pela primeira vez após o rompimento da parceira deles em “Passione”, novela de Sílvio de Abreu. Os vilões se unirão mais uma vez para tentar dar continuidade ao plano de ficar com a herança do italiano Totó (Tony Ramos) e prejudicar a família de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro).



"Eu odeio você. Quero que se estrepe cada vez mais. Que perca tudo o que conseguiu. Tudo o que roubou de mim. Quero te ver por baixo. Humilhado. Arrasado como você me deixou. Mas no momento, infelizmente, nós temos que ficar juntos", dirá a moça ao filho de Candê (Vera Holtz). A cena será exibida no capítulo desta sexta-feira, 13.

