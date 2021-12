Fred Dantas: Maestro guerreiro

Apesar de virem de um tempo em que as bandas se apresentavam em coretos de praças públicas, as filarmônicas ainda sobrevivem às estratégias da indústria musical e suas "canções da moda". E se essa vertente da música instrumental consegue alguma visibilidade na Bahia, isso se deve, e muito, a um de seus mais fervorosos entusiastas: o maestro Fred Dantas.

Fundador da Oficina de Frevos e Dobrados, que nesta segunda-feira, 12, comemora 30 anos de existência com uma apresentação no Teatro Castro Alves, o mestre em Música e etnomusicólogo soteropolitano fala com a autoridade de quem vive este universo desde o início da carreira.

"Ainda hoje é o principal projeto que envolve educação musical na Bahia e talvez no Brasil. Ao fortalecer as filarmônicas, estamos fortalecendo o ensino musical, mas também a cidadania local", argumenta o maestro, que também celebra, hoje, o próprio aniversário: ele completa 53 anos.

A paixão pelas filarmônicas começou aos 11 anos, quando passou a tocar trombone na Banda 21 de Abril, sob a batuta do "querido" mestre João Sacramento Neto. "Mas também tive a influência de seu Edibaldo Leão, que me ensinou a tocar violão, e Zé Ceguinho, que me ensinou a tocar gaita de reis", conta.

Por parte dos parentes não houve influência musical. Filho do médico doutor Dantas e de dona Edith Meirelles Dantas, Fred vem de uma família que se orgulha da participação em momentos históricos.

"A minha família lutou em todas as guerras que você imaginar. O meu tatataravô, João Dantas, participou da independência da Bahia. Os meus tios foram abolicionistas. Os meus tios-avós lutaram contra São Paulo, na Revolução de 1932. Já eu luto pela música", brinca o maestro.

A influência musical, não encontrada nos antepassados, Fred concedeu aos descendentes. Dos cinco filhos, quatro seguem os passos do pai no mundo da música.

Axé music - Entre as experiências musicais de Fred Dantas, estão passagens pela axé music. "Teve uma hora que, de tanto eu ver os meus alunos correndo o mundo, eu também entrei na banda de Daniela [Mercury] para ver se eu conhecia umas Alemanhas, umas Itálias da vida. Aí me tornei músico de axé", explica o maestro, que também tocou com Netinho e Luiz Caldas.

Mas ele não gosta dos rumos tomados pelo gênero. "O crescimento musical do axé, trazido pelos arranjos de Alfredo Moura, foi diluído pelos produtores. Começou uma ideia, que eu escutei, inclusive, da voz do próprio Bell, do Chiclete, que não adiantava fazer nada disso porque o povo só gosta de coisa simples. Isso prevaleceu ao ponto dos arranjos do axé se tornarem imbecis", critica.

Hoje, Fred Dantas se dedica aos vários projetos e entidades musicais que fundou. Entre elas, a Oficina de Frevos e Dobrados, a Orquestra Brasileira de São Salvador e a Escola Ambiental.

E ainda encontra tempo para cursar doutorado em música na Universidade Federal da Bahia (Ufba). "Rapaz, tenho tempo até para me casar de novo. Estou vivendo uma paixão", completa, com sorrisos, o maestro.

Celebração - As comemorações pelos 30 anos da Oficina de Frevos e Dobrados começa hoje, às 10 horas, com uma missa solene em Ação de Graças, na Igreja Nossa Sra. de Nazaré.

À noite, a filarmônica se apresenta no Teatro Castro Alves, às 20 horas. O público será recepcionado na rampa de acesso à sala com a apresentação da Lira de Maracangalha, regida pela maestrina Sônia Oliver.

O espetáculo ainda terá as participações especiais dos músicos Joatan Nascimento, Tássio Santana, Jorge Sacramento, Cacau do Pandeiro; dos maestros Host Schwebel, Celso Jesus; e da soprano Irma Ferreira.

Para Fred, celebrar essas três décadas é uma conquista. "É uma vitória muito grande, principalmente dessa vertente da música chamada banda filarmônica", comemora.

