Françoise Forton alterna a TV com o teatro

Françoise Forton diz que adora Gigi, personagem que ela interpreta na novela das nove da TV Globo, Amor à Vida. Aliás, a atriz, de 56 anos, está muito feliz por retornar à emissora, onde começou sua carreira televisiva em Estúpido Cupido, em 1976. "Estou voltando à minha casa, onde trabalhei por tanto tempo. O Walcyr Carrasco é tão criativo e legal. O Wolf Maya, com quem eu já havia trabalhado, o Maurinho (Mauro Mendonça Filho), excelente diretor, que está aí despontando... Estou muito contente de refazer esse caminho", derrete-se ela.

Gigi é a eterna ex de Atílio (Luis Melo). Uma dondoca decadente, que mora em um casarão caindo aos pedaços e que já vendeu até quentinha para sobreviver. Porém, o forte dela é aplicar pequenos golpes no ex-marido, na amiga Pilar (Susana Vieira) e em qualquer um que tenha dinheiro e esteja ao alcance da perua, como o todo-poderoso César (Antonio Fagundes).

"Não tenho nada dela, sou o oposto. Sempre trabalhei e sou uma pessoa organizada nessa questão de grana. Mas a Gigi é um presente, é muito gostoso fazê-la", revela a atriz, comparando-se à doidivana do folhetim. "Ela não é louca por ser louca, mas por necessidade. Vive em um mundo paralelo. Gigi tem um mundinho com os próprios valores dela", opina Françoise.

Escala de valores

Quanto aos sonhos e desejos da ex-ricaça em apuros, Françoise diz que ela acredita ainda que algo vai acontecer para tirá-la da lama. "Gigi pensa em ter de volta uma casa bonita e viver dando festas, recebendo amigos, toda a opulência que tinha antes. Ela foi criada com isso", pontua a atriz. "Ela tem esse lado fútil, que é da vaidade. No mundo dela, é normal. Ter dinheiro, se cuidar, isso era sua rotina. A escala de valores dela é outra".

Françoise explica que Gigi vai vivendo de pequenos golpes. "Ela não é como o Félix (Mateus Solano), ardiloso, vil, que arma aquela loucura toda. Ela só precisa cuidar do cabelo..." (risos) Quanto ao Atílio, a atriz diz com todas as letras que ele é um homem bom. "É uma pessoa que tem tudo e, por mais que reclame, ele dá o dinheiro". Ou dava, pois ter dinheiro para dar à ex-mulher pode ser lembrança do passado de Atílio, já que, depois de toda essa reviravolta em sua vida, ele agora está na pindaíba como Gigi.

No final, todos vão ficar bem. Ao menos, é o que costuma acontecer em novela, com raras exceções. Mas, por enquanto, como diz a intérprete de Gigi, "todos os duros foram parar lá na casa dela". Qual seria a saída para a personagem? "Eu, Françoise, adoraria que a Gigi virasse a rainha das quentinhas, uma empresária com um bom negócio e que delegasse e continuasse fazendo as coisas dela. Ou encontrasse alguém. Gigi não é uma canalha", comenta a atriz, há mais de um ano em cartaz no Rio de Janeiro com o musical Nós Sempre Teremos Paris.

adblock ativo