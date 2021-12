Francês dança hits de Beyoncé e é visto 2 mi de vezes; veja

Com quase 2.1 milhões de visualizações no YouTube em cinco dias, a performance do coreógrafo Yanis Marshall dançando três canções de Beyoncé é um hit na internet. Junto com os dançarinos Arnaud Boursain e Mehdi Mamine, ele dança três grandes sucessos de Queen B, entre elas, Crazy in Love e Naugthy Girl.

O vídeo foi feito durante o último ensaio do grupo para o show final do Britain's Got Talent.

Vale conferir:

