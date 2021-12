Francês dá volta ao mundo de barco ao lado de sua galinha

Quem você levaria para uma volta ao mundo? O francês Guirec Soudée, de 24 anos, escolheu uma companhia, no mínimo, inusitada: a galinha Monique. A viagem a bordo do barco Yvinec começou em maio de 2014 e a dupla já passou pelas Ilhas Canárias, na África, por Saint Bart, no Caribe e pelo Ártico.

Em entrevista à BBC, o francês revelou ter escolhido a galinha por ser fácil de cuidar e porque ela bota ovos enquanto eles estão no mar. Através de suas redes sociais, Soudée compartilha fotos dos locais onde passa. Ele já possui mais de 14 mil seguidores no Instagram, e as fotos viralizaram na internet desde que a imprensa francesa passou a acompanhar a viagem do homem com a galinha.

Sua página do Facebook já possui mais de 78 mil curtidas. O viajante ainda compartilha vídeos de sua rotina durante a volta ao mundo no Youtube e, em seu site, é possível ter mais detalhes sobre a expedição.

adblock ativo