Fox nega citação de Galvão Bueno em "Os Simpsons"

A Fox Brasil negou que o narrador e comentarista esportivo, Galvão Bueno, será citado em episódio de 'Os Simpsons'. De acordo com o site Terra, a assessoria de imprensa da empresa declarou nesta terça-feira, 22, que a informação é apenas um boato.



A notícia de que o comentarista estaria na série ganhou força em sites e jornais do País depois de um blog brasileiro divulgar uma imagem em que Bart Simpson aparece de castigo na sala de aula, escrevendo repetidas vezes no quadro a frase "I Will not tweet more 'Cala Boca Galvão'" (Eu não vou mais twittar 'Cala Boca Galvão').

A falsa notícia dizia ainda que o criador da série, Matt Groening, teria prometido relembrar a fictícia campanha “Cala Boca Galvão”, líder dos Trending Topics do Twitter por dois dias, por ter ficado sensibilizado com a dedicação pela preservação da espécie ameaçada de extinção, o papagaio Galvão.





