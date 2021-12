Fotos inéditas de Michael Jackson superam US$ 262 mil em leilão

Uma coleção de 90 lotes de fotografias inéditas do músico Michael Jackson tiradas pelo fotógrafo Arno Bani em 1999 foi leiloada nesta segunda-feira, 13, em Paris por 196 mil euros (US$ 262 mil).

Foram vendidas, ao todo, 700 cópias de imagens que permaneceram inéditas durante anos, entre elas a imagem de Michael com semblante triste e um olho pintado de azul.

Mas o maior preço - 26 mil euros (US$ 34,8 mil) - foi de uma fotografia de grande formato do Rei do Pop vestido de dourado.

Entre 9 mil e 25 mil euros (de US$ 12 mil a US$ 33,5 mil) conseguiram o resto dos outros retratos em grande formato, que faziam parte dos anos 90 lotes nos quais se tinha dividido a venda.

O evento foi realizado na casa de leilões Pierre Bergé & Associés.

A história dessas fotografias, guardadas em segredo durante mais de dez anos, surgiu da vontade de Michael, que, após ver um trabalho de Bani publicado na imprensa, pediu seus serviços.

O fotógrafo declarou à Agência Efe que o Rei do Pop detestava ser fotografado, mas que ficou satisfeito com seu trabalho por se tratar de um profissional, segundo Michael, "jovem" e "não corrompido" pelo sistema.

adblock ativo