Fotos inéditas de candomblé no Arquivo Franciscano

Cerca de 200 fotografias inéditas do candomblé baiano, com habitantes de comunidades negras, além de imagens de alimentos e indumentárias do culto afro integram o acervo do projeto Resgate Documental da Província Franciscana de Santo Antônio do Nordeste do Brasil, realizado pelo Arquivo Provincial Franciscano, em Recife, Pernambuco.



O curioso é que as fotos foram feitas pelo frei alemão Thomás Kockmeyer, entre os anos de 1930 e 1940, o que demonstra, em época de tanta intolerância religiosa, que sempre há espaço para respeito às diferenças. O projeto, de fôlego, pretende recuperar parte importante da história da ordem franciscana da Igreja Católica do Brasil.



"Ao todo, estão sendo recuperados documentos de 42 localidades diferentes, entre igrejas, conventos e casas franciscanas de sete estados da região Nordeste, mais o Pará", informa a a coordenadora do projeto Resgate Documental da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil, a restauradora Débora Mendes.

Tesouro



"Estas fotos têm grande importância histórica, cultural e antropológica não só para a Bahia, mas para o país . É um verdadeiro tesouro . Cada foto é um texto, que instiga uma investigação", complementa o antropólogo Raul Lody, curador da Fundação Pierre Verger, na Bahia, que foi convidado também para integrar o projeto.

As fotos, que foram encontradas no Arquivo, em uma pequena caixa com os dizeres Candomblé - Fotografias de Frei Thomás Kockmeyer em sua tampa, medem 5x7 cm. Elas registram atos do cotidiano de um candomblé, com manifestações religiosas típicas de matriz africana.

Lody afirma que tem convicção que as fotos foram feitas em locais do Recôncavo Baiano. O estudioso, responsável por vários estudos na área das religiões afro-brasileiras, sobretudo na Bahia, chama a atenção pelas fotografias não se prenderem ao exótico, ao caráter sensacionalista.



"São fotos que surpreendem pela qualidade, diversidade do olhar e importância documental", frisa o antropólogo, autor de vários livros.

Patrocínio



"Neste momento, nossa equipe técnica está trabalhando na identificação (com relação à origem, língua em que foi escrito e assunto), higienização e catalogação de todo este material. Desta forma, os documentos estarão disponíveis a estudiosos que poderão realizar pesquisas mais aprofundadas sobre estes arquivos", salienta Débora Mendes.



Ela informa que o projeto Resgate Documental da Província Franciscana de Santo Antônio do Nordeste do Brasil tem patrocíno da Petrobras (edital Cultural, de 2012) no valor de R$ 640 mil.



O coordenador de Patrimônio da Província Franciscana, frei Roberto Soares, motivado pelas viagens a vários conventos e em contato com raridades históricas - manuscritos impressos e iconográficos cartas papais, documentos avulsos, livros, etc - teve a ideia de reuni-las em um só local.

