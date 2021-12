Fotógrafo italiano apresenta Salvador de extremos

Salvador da Bahia, cidade do feminino. Com este tema, o professor e fotógrafo italiano Antonello Veneri, 40, venceu o concurso da Revista National Geographic Italiana Il Mio Viaggio 2014 (A minha Viagem), dedicada às fotorreportagens de leitores. Ele concorreu com mais de 350 pessoas da área.

Antonello, que tem formação em literatura e história Italiana, trabalha no Brasil desde 2001, quando visitou a Amazônia. A partir daí, começou a colaborar com jornais brasileiros e italianos. Em 2011, conheceu Salvador e se encantou.

Morador de Itapuã - "É o meu porto seguro"-, ele, entretanto, vive viajando atrás de imagens. Atualmente, por exemplo, está no Rio de Janeiro, "clicando" no Complexo da Maré, um agrupamento de favelas e conjuntos habitacionais na zona norte da cidade.

Essência do Brasil

No texto do National Geographic que acompanha a reportagem, com belíssimas fotos, Antonello expõe seu olhar e impressões sobre a capital baiana, cidade mais negra do país:

"Cidade feminina ligada à água do mar e às chuvas torrenciais, aos cultos do candomblé e das centenas de igrejas e aos ritos pagãos de Carnaval, Salvador da Bahia é a essência mais profunda do Brasil. Mais que São Paulo ou Rio de Janeiro, onde a dimensão internacional mudou a identidade".

Mais adiante, o artista não deixa de fora a sua visão crítica: "Nesta cidade de extremos e paradoxos, vital e violenta, antidemocrata e liberal, tudo se move. Mesmo quando, aparentemente, não há movimento. E é nas comunidades, no centro e na Cidade Baixa e nos bairros dos subúrbios, longe dos prédios assépticos e fechados, que reside a energia, boa e ruim, e a verdadeira alma desta cidade".

Presença forte

Para encontrar esta "energia" o fotógrafo levou cerca de três meses "clicando" em locais como Gamboa, Vale das Pedrinhas, Ladeira da Preguiça, 2 de Julho, subúrbio, mas não resistiu à festa religiosa do turísitico Rio Vermelho.

E por que a homenagem ao feminino? Para Antonello, na cidade mais africana do Brasil são as mulheres que são mais expressivas e estabelecem o ritmo da cidade.

"Em Salvador, as mulheres têm presença muito forte. Até os homens trazem muito do femininino embaixo da capa de machismo", analisa. Ele afirma, por exemplo, que até o tom de voz do baiano é alto, menos grave para o padrão que conhece.



A publicação traz 20 fotos de Antonello que, como prêmio, participará de workshop com fotógrafos renomados, entre julho e agosto, em Siena.

Trajetória

Desde 2011, Antonello desenvolve dois projetos pessoais: Vidas extra-ORDINARIAS, documentando o dia a dia dos moradores de rua nas principais cidades do Brasil, e Interiores, retratos de famílias nas favelas e subúrbios das cidades.

Colabora há vários anos com a Lua Nova, Ong de São Paulo, e com o Ministério da Saúde Brasileira (Fiocruz) em projetos de documentação social. É membro da Agência de Noticias Coofiav (Folha de São Paulo, O Globo).

Antonello, querido pela comunidade italiana na Bahia, foi finalista em vários concursos internacionaís: Getty Images (Brasil), Concurso Latinoamericano Foto Documental (Medellin, Colômbia) e Encontros de Imagem 2013 (Braga, Portugal).

