Fotógrafo faz ensaio sobre amor homossexual pelo mundo

O fotógrafo novaiorquino Braden Summers fez uma ensaio fotográfico nomeado "Todo Amor é Igual", para registrar com sensibilidade o amor entre casais homossexuais de diversos lugares do mundo.

Os ensaios foram feitos no Brasil, França, Líbano, França, EUA e Reino Unido, com foco na desconstrução do "romance ideal", segundo o fotógrafo, idealizado nos casais heterossexuais.

Desta forma, o romantismo é explorado em diferentes cenários e com muita criatividade.

