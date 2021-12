Fotografia Newborn: recém-nascido vira modelo publicitário

Quem nunca se deliciou com fotos de bebês em poses inusitadas, em cestos, mantas, com gorrinhos e chapéus engraçados? Coisa de publicidade, certo? Errado, a técnica de fotografia Newborn permite fazer esses cliques de recém-nascidos.

"Sempre tive vontade de fazer por ver em publicidade, são fotos de capa de caderno, que a gente acha que nosso filho jamais poderia ter, mas podemos ter como registro familiar. Quando conheci (a técnica) me encantei", conta a professora Pollyanna Rezende, que fez o ensaio do filho Saulo com 8 dias de vida.

Esse estilo ficou popular com a fotógrafa australiana Anne Guedes, que registra bebês em vasos de plantas e com flores na cabeça, e virou moda nos Estados Unidos e alguns países europeus. A técnica vêem ganhando espaço no Brasil e já tem adeptos em Salvador.

Ensaio - As fotos de Newborn geralmente são com as crianças com até 15 dias de vida. "Nessa época elas dormem mais e ainda não começaram a ter cólica. Nesse período, também é mais fácil manipular o bebê (para colocar nas poses)", explica a fotógrafa Mariana Dourado, especializada em registrar imagens de família.

Mariana, que fez cursos específicos para fotografar Newborn, explica que há técnicas para colocar o pequeno para dormir. "Eles precisam estar com a barriguinha cheia, respeitando seu horário de dormir, mas também usamos técnicas como deixar o quarto com um ambiente preparado para o ensaio e a temperatura apropriada (entre 26º e 29º), colocar um som imitando o barulho do útero da mãe, além da forma como colocamos ele no braço", explica.

Além da técnica, Mariana tem um jeitinho próprio de deixar o bebê sonolento, fazendo carinho na testinha da criança. Já a fotógrafa Ana Oliveira, especialista em imagens de gestantes e bebês, usa a música como artifício para acalmar os pequenos. "Fico cantarolando uma musiquinha para ele e às vezes é necessário deitá-lo no corpo do pai ou mãe, para ele ouvir a batida do coração e se acalmar".

O importante é respeitar o espaço do recém-nascido, que ainda está em fase de adaptação em casa. Por isso, é necessário que o ambiente esteja tranquilo e silencioso. Além de trabalhar na casa do cliente, Ana Oliveira também faz fotos em seu estúdio. "Mas (as fotos) nos primeiros dias eu prefiro fazer em casa mesmo, porque as vezes consegue um resultado melhor, já que o bebê quando sai de sua rotina pode ficar estressado".

Mariana também ressalta que trabalhar na casa do cliente dá um perfil personalizado ao ensaio. "Tento sempre fazer um ensaio diferente do outro. Fazendo na casa do bebê sempre vou ter um ensaio com o estilo do cliente, com os elementos de sua casa, utilizando o que já é dele. É uma forma de dar um diferencial".

Acessórios - Além dos itens da casa do recém-nascido, o ensaio Newborn abusa de mantas, gorros diferentes, chapéus engraçados, tiaras, cestos, redes, flores e tecidos. Todo material é devidamente higienizado, além do profissional lavar as mãos e usar álcool gel.

Fora os acessórios, a criança geralmente fica de fralda ou peladinha. Nesse momento, é comum ter pequenos imprevistos, como xixis e pumpuns inesperados.

"É natural. Nessa hora, a gente para, limpa a criança, refaz o cenário e continua fazendo as fotos", conta Mariana. Ana também explica que é normal parar para o bebê amamentar. "Tem que se dispor de mais tempo, porque é um trabalho bem lento, tem de esperar amamentar e fazer aos poucos".

Em média, os ensaios duram de uma a duas horas e custam entre R$ 390 a R$ 1.300, a depender da quantidade de fotos e se será produzido álbum.

Pollyanna disse que o investimento vale a pena. "É uma experiência fantástica, é um olhar de uma profissional que eu em casa sozinha jamais conseguiria fazer. Vai ser muito gratificante quando ele (Saulo) tiver 20 anos e ver essas fotos. É uma fase que passa tão rápido e de muitas transformações. E para a gente é muita mudança de rotina, então Mariana conseguiu ter um olhar de coisas que eu não teria registrado".

