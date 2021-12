Foto de pasta da maternidade não é do bebê de Ivete Sangalo

O que seria a foto do filho de Ivete Sangalo ilustrando um material levado por Daniel Cady, no momento que a cantora deixava a maternidade, não passa de uma imagem meramente ilustrativa de um bebê na pasta que é entregue aos pais pelo hospital com toda a documentação de alta do bebê. O boato chegou a circular em alguns sites, mas é negado pela assessoria de imprensa de Ivete, que confirma que a imagem é apenas figurativa e que não passa de um espaço para colocar a foto original da criança.

A assessoria também anunciou que Ivete ainda não tem pretensão de divulgar a foto do filho Marcelo para a imprensa. A cantora já vinha sendo sondada por algumas revistas nacionais antes mesmo de dar à luz, mas até o momento não há decisão se ela fará algum ensaio fotografico com o seu bebê.

Ainda segundo a assessoria, Ivete e Marcelo, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady, passam bem. Ele nasceu de parto cesáreo, na última sexta-feira, 2, às 20h55, pesando 3,6kg, na Maternidade Santamaria do Hospital Português. Ivete deixou a unidade médica na tarde desta segunda-feira, 5.



Ivete Sangalo ficará longe dos palcos até o dia 5 de dezembro, data na qual retoma as atividades em cima do trio elétrico Cerveja & Coco, no Carnaval fora de época Carnatal, no Rio Grande do Norte.

