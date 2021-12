Foto de ovo quebra recorde de Kylie Jenner e é foto mais curtida do Instagram

Em 6 de fevereiro de 2018, Kylie Jenner publicou uma foto no Instagram que logo se tornou a imagem mais curtida da rede social: o primeiro clique com a filha Stormi. O recorde permaneceu com a jovem de 21 anos até o último domingo, 13, quando uma nova postagem chegou à primeira posição.

Na imagem, nada de bebês recém-nascidos, cachorros fofinhos ou comidas deliciosas: o que derrubou o recorde de Kylie foi a foto de um ovo.

A conta foi criada no início de janeiro afirmando ter como único objetivo quebrar o recorde da empresária. Até a publicação desta reportagem, o número de curtidas já ultrapassava 40,7 milhões, mais que o dobro do recorde anterior, que no momento está com 18,5 milhões.

Em resposta ao novo recorde, Kylie publicou um vídeo em tom de brincadeira em sua conta. "Primeiro vamos sentir o chão. Está muito quente", diz enquanto toca o asfalto. Em seguida, ela quebra um ovo no chão e o assiste cozinhar.

Confira as publicações abaixo:

