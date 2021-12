Foto de Adriane Galisteu com o filho é publicada na internet

Uma amiga de Adriane Galisteu colocou uma foto da apresentadora com o filho recém-nascido, Vittório, em sua página no Facebook nesta sexta-feira, 06. É a primeira vez que é divulgada uma imagem da criança, que nasceu na última quarta-feira, 04, no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo.







Filho da apresentadora da Band com o empresário Alexandre Iódice, Vittório nasceu com 2,770 kg s e 48 centímetros. Três meses antes do parto, Adriane ficou em repouso por recomendação médica devido a um diagnóstico de encurtamento do colo do útero. As gravações na Band foram suspensas e ela foi para um spa em Itatiba, no interior de São Paulo.











adblock ativo