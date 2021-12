Fórum reivindica a subsistência de grupos de dança e teatro

O Fórum Nacional de Performance Negra, que promove debates entre grupos de dança e teatro negros de todo o Brasil com representantes do poder público federal, no sentido de criar e implementar políticas públicas para as artes negras, chega à quarta edição.

O evento, que acontece desta segunda-feira, 14, a quinta-feira, 17, no Teatro Vila Velha, promete acaloradas discussões em torno de cinco eixos temáticos: PNA (Politica Nacional das Artes); PROCULTURA (Projeto de Lei nº 6.722/2010); Ações Afirmativas na Cultura, como cotas e editais específicos para companhias e realizadores negros; deflagração da campanha Cultura sem Racismo e Investigações Estéticas da Performance Negra.

A ideia é que, a partir dos debates, saia uma proposta capaz de dar início a um processo que viabilize financiamentos para produções artísticas e culturais de companhias negras, o que na prática garantiria a subsistência dos grupos/companhia negros que valorizam a cultura de matriz africana do país .

Inclusão no PNA

O ator, diretor da Cia dos Comuns do Rio de Janeiro e gestor cultural, Hilton Cobra (o Cobrinha), é um dos criadores do Fórum e também coordenador geral desta edição. Ele explica que a PNA é uma iniciativa da Funarte. "Os grupos e companhias de artes cênicas negros não podem ficar de fora da construção dessa política. Queremos saber o espaço da arte negra na PNA", afirma Cobrinha, que esteve à frente da Fundação Cultural Palmares/MinC entre 2013 e 2014.

Segundo Cobrinha, a maior parte das empresas não quer vincular suas marcas a projetos étnicos. "Nossa sugestão é que do montante total que a empresa deseje destinar para arte e cultura através de renúncia fiscal, um mínimo de 20% desse valor seja endereçado à arte e à cultura negras", diz. O artista também defende a implantação do sistema de cotas raciais na cultura, dentro da Política de Ações Afirmativas. "É a forma de garantir que produções negras sejam beneficiadas", diz.

A diretora baiana Fernanda Júlia, do Núcleo Afro-brasileiro de Teatro de Alagoinhas (NATA), que dirigirá a leitura dramatizada do texto Oduduwá - O poder feminino da criação", amanhã, às 19h, no Vila Velha, também é favorável ao sistema de cotas raciais na cultura. "Há um racismo institucional. O olhar sobre a arte brasileira exclui as matrizes indígenas e negras", frisa.

Participantes e campanha

Entre os convidados do Fórum, figuram o diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte/MinC, Leonardo Lessa; o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MINC, Carlos Paiva; as escritoras Ana Maria Gonçalves e Leda Maria Martins e as sociólogas Luiza Bairros (ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-Seppir) e Vilma Reis (Ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia).

Valdinéia Soriano, integrante do Bando de Teatro Olodum, destaca que a trupe "que é conhecida no país e inclusive internacionalmente", na celebração dos seus 25 anos (para o espetáculo Erê) não conseguiu nenhum patrocínio nem da iniciativa privada nem pública. "Queria entender isto", desabafa. Nesta segunda, a abertura, às 9h, contará com Hilton Cobra, Valdinéia Soriano e o diretor teatral Marcio Meirelles. E está previsto o lançamento da campanha Cultura sem racismo.

