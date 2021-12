Forrozeiro Alcymar Monteiro lança novo álbum 'Sinfonia'

O cantor Alcymar Monteiro traz mais uma novidade para os fãs : O CD intitulado "Sinfonia". Conhecido por sua singularidade quando se trata de frevo e forró, ele é um dos grandes intérpretes da música nordestina, possuindo muitas canções enraizadas no forró tradicional.

Autêntico, o artista sempre fez o que mais gosta e neste trabalho não foi diferente, cantou tudo que quis em uma das suas marcas mais profundas como intérprete. "Estou muito feliz com esse trabalho, sanfona é o maior instrumento rural do mundo, ele é universal" disse. O álbum conta com 13 faixas onde o artista interpreta canções de Oswaldo Montenegro, Luiz Gonzaga e entre outros.

Para conferir um bate-papo completo com o forrozeiro é só sintonizar na rádio A TARDE FM - 103,9 neste domingo, 31, ás 21h.

