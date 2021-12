Forrozão da Praia reúne oito atrações no Bahia Café Hall

>> Clique aqui e confira outras atrações no roteiro musical



Estakazero, Saia Rodada, Cangaia de Jegue, Tio Barnabé, Tenison Del Rey e Filomena Bagaceira são as atrações do Forrozão da Praia, que será realizado no dia 08 de outubro no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. A festa, que neste ano chega à quarta edição, está programada para começar a partir das 20h.





Serão, no total, 10 horas de forró. O evento contará ainda com a participação de Bete Nascimento, ex-vocalista da banda Matruz com Leite. O grupo sertanejo 7 Belo e o cantor Kina Rodrigues, ex-integrante da Estakazero, se apresentarão na Arena Sertaneja Universitária.

Os ingressos para participar do Forrozão da Praia já estão à venda. Os bilhetes custam R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote) e podem ser adquiridos nas lojas do Pida, na Ticketmix, Veromundo e Balcão de Ingressos.





| Serviço |



Forrozão da Praia

Onde: Bahia Café Hall, na Avenida Paralela

Quando: 08 de outubro, sexta-feira, a partir das 20 horas

Quanto: R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote)

