Forró, samba e teatro na programação do fim de semana

Shows de forró, samba e axé, além de estreias no teatro, marcam a programação do final de semana em Salvador. O cantor e compositor Alceu Valença é um dos destaques das festas que acontecem na cidade de sexta-feira, 21, a domingo, 23. Outro evento que promete movimentar a agenda cultural é a performance do grupo Olodum, que marca a abertura dos festejos em comemoração à Copa do Mundo na capital baiana.

A apresentação de Alceu Valença acontece nesta sexta. O pernambucano é convidado especial do Ensaio de São João do Estakazero, no Bahia Café Hall, que desde o início do projeto recebeu artistas como Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Saulo Fernandes, Margareth Menezes e Denny.

Alceu Valença vai cantar sucessos da sua carreira nesta sexta, no ensaio da Estakazero

E como o São João está próximo, o que não falta em Salvador são opções de arrasta-pé. Ainda nesta sexta, o cantor e compositor Tenison Del Rey e a banda Menina Forrozeira levarão o som do triângulo e zabumba ao “Encontro dos Forrozeiros”, no Coliseu do Forró, na Praia de Patamares.

Tenison Del Rey é uma das atrações do “Encontro dos Forrozeiros”, no Coliseu do Forró

No domingo, axé e samba dominam a programação. O Olodum vai relembrar os seus maiores sucessos no Centro Histórico de Salvador para aquecer o público baiano para os jogos da Copa, realizados a partir de junho. O grupo promete animação com direito a coreografias dos dançarinos e decoração temática.

Já o samba ficará por conta de Arlindo Cruz, que desembarca em Salvador para o show de inauguração da The Best Beach, na praia da Ribeira, no domingo. Marcada para começar às 14h, a festa terá shows de Gal do Beco, Grupo Trivial, Samba de Cozinha e da banda Repique de Corte.

Arlindo Cruz participa da festa de inauguração da The Best Beach, na Ribeira

Teatro – Além das atrações musicais, a programação do final de semana reúne estreias no palco, com destaque para “Enfim, nós” com o comediante Marcius Melhem (Os Caras de Pau, da Rede Globo) e Fabiula Nascimento (Força Tarefa e Decameron, adaptação do clássico do escritor Giovanni Boccaccio).

A peça está em curta temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio, desta sexta-feira, 21, a domingo, 23. O elenco é integrado por Marcos Oliveira, George Sauma, Camila Rodrigues, Jô Santana, Claudia Borioni e Zéu Brito. A direção do espetáculo está nas mãos de Otávio Muller e o roteiro aborda o comportamento humano diante do jogo da sensualidade.

“Enfim, nós”, com atores globais, é um dos destaques da programação de teatro

Existem mais de 20 montagens que podem ser conferidas na capital baiana, a maioria de comédia. Algumas só podem ser vistas até este final de semana, a exemplo de “A Cela”, dirigida por Cláudio Machado e encenada por Jacyan Castilho. Em cartaz no Teatro XVIII, a peça tem como tema central a história de uma mulher que tenta retomar a sua vida depois de 18 anos na prisão.

“Vassoura Atrás da Porta ou Quarto Número Nada” é outro espetáculo que encerra as suas apresentações nos palcos baianos. Com texto e direção de Tássio Ferreira, a montagem fala sobre o cotidiano de dois pacientes durante internamento na enfermaria de uma unidade pública de saúde. Em cartaz no Teatro Raul Seixas, na Avenida Sete de Setembro.

No cinema, um dos destaques é a produção baiana “A Morte e a morte de Quincas Berro D'Água”, adaptação da obra do escritor Jorge Amado que chega às telonas com a direção do baiano Sérgio Machado (o mesmo que dirigiu “Cidade Baixa”). O longa estreia nesta sexta-feira, 21, em oito salas de cinema da cidade.

"Quincas Berro D'Água", adaptação da obra de Jorge Amado, estreia nesta sexta nos cinemas

Estrelado por Paulo José, o filme critica, com bom humor, a burguesia baiana do início do século passado, contando a história de um funcionário público que morre no dia em que completa 72 anos. Integram o elenco Mariana Ximenes, Marieta Severo, Flávio Bauraqui, Vladmir Brichta, Luis Miranda, Frank Menezes e Irandhir Santos.

Estreiam ainda nas principais salas a animação “Deu a Louca nos Bichos”, a refilmagem em 3D, “Fúria de Titãs”, a ópera “Hamlet, de Ambroise Thomas” e a comédia “Surpresa em Dobro” , que tem elenco repleto de celebridades como John Travolta, Robin Williams, Matt Dilon e Seth Green. A direção do longa é de Walt Becker.

