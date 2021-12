Forró no Parque é uma das opções culturais do fim de semana

Depois do carnaval, Salvador já se prepara para receber os festejos juninos com show gratuito no Parque da Cidade. O cantor e compositor Zelito Miranda se apresenta no próximo domingo, 24, às 11h, em mais uma temporada do projeto Forró no Parque, que acontece de janeiro a junho.

O ex-timbaleiro Ninha e o cantador Carlos Villela são os convidados para dividir os palcos com Zelito, que levarão um repertório com clássicos do forró e sucessos mais recentes do ritmo nordestino. Este é o quarto ano do projeto, que já teve como convidados Genival Lacerda, Armandinho, Gerônimo, entre outros.

O show é uma das atrações da agenda cultural e esportiva da prefeitura de Salvador para este final de semana, que além do evento musical, terá exposição fotográfica e campeonatos desportivos.

A exposição fotográfica Agudás está aberta à visitação pública desde o dia 23 de janeiro e segue até 28 de fevereiro, na Casa do Benin, no Pelourinho. A mostra funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e reúne 26 plotters em dimensão de 1,10m x 80cm, com fotos e texto do antropólogo, fotógrafo e jornalista Milton Guran.

Além disso, o projeto Ruas de Lazer funcionará domingo, das 8h às 12h, no Dique do Tororó e Farol da Barra, com brincadeiras e jogos para as crianças. Cama elástica, oficina de artes, pintura facial, e um mini parque estarão à disposição da garotada, além de jogos de vôlei e futebol para práticas desportivas.

