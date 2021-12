Forró na Praça Castro Alves abre festejos juninos na capital baiana

Em um final de semana com o roteiro dominado por shows dedicados ao Dia dos Namorados, ainda restam opções para quem está solteiro ou para aqueles que, mesmo acompanhados, pretendem aproveitar longe das festas badaladas na cidade. A programação começa nesta sexta-feira, 11, ao som de muito arrasta-pé com a abertura do São João da Praça Castro Alves. A festa abre oficialmente os festejos juninos na capital baiana e contará com shows de Gilberto Gil, Cissinho de Assis e Estakazero.





Gil vai presentear o público com hits como “Esperando na Janela”, composição de Targino Gondim, e “Lamento Sertanejo”. Como a noite é para celebrar a chegada dos festejos juninos, não devem ficar de fora músicas do CD “São João Ao Vivo”, primeiro trabalho dele nesse segmento.

A abertura do São João da Praça Castro Alves contará com show de Cissinho de Assis, a partir das 20h. O encerramento será feito pela banda Estakazero, que vem com suas mais famosas canções. Apesar de a festa ter sido deslocada para a Castro Alves, o Pelourinho também receberá atrações e contará com decoração temática.

E para quem gosta de pagode, uma boa pedida é o “Pagodão Elétrico”, festa que vai reunir 10 atrações no Wet´n Wild, no domingo, 13. Psirico, Harmonia do Samba, Parangolé, Edcity, Black Style, Raghatoni, Saiddy Bamba, O Troco, Flavinho e os barões e Assombra levarão 13 horas de quebradeira para o público.

Para quem prefere uma programação menos agitada, o roteiro de teatro é uma boa alternativa. Um dos destaques é a comédia no “No Ceará É Assim”, que estará de sexta a domingo no Teatro Sesc Casa do Comércio.





O espetáculo reúne cinco comediantes do Ceará, que no palco interpretam uma ex-vedete de teatro, um galã, uma mulher semi-nua e um fã de música brega que trabalham juntos em uma feira livre. O elenco é formado por Zé Modesto (João Neto), Paulo Diógenes (Raimundinha), Lailtinho Brega (Laiton Melo), Augusto Bonequeiro (Boneco Fuleiragem) e Ciro Santos (Virgínia Del Fuego). A direção é de Carro Costa.

Outros espetáculos que podem ser conferidos somente até este final de semana são “Oxenti Mai Godi!”, no Teatro da Barra; “Improvável”, no Teatro Jorge Amado, e “O Melhor do Homem”, no Teatro Martim Gonçalves, que traz montagem premiada pelo edital Myriam Muniz, do Fundo Nacional das Artes (Funarte), tendo como tema a relação marginal e sexual entre dois ex-presidiários.

Já o roteiro de exposições conta com grande opções sobre diversificados temas, desde temáticas religiosas a homenagens a poetas brasileiros. Algumas só ficam em cartaz até este domingo, como “Projeto Tamar 30 Anos” e “Belezas de uma Salvador Subaquática”, no Shopping Iguatemi, e “Êxtase”, no Museu de Arte Moderna.





Neste final de semana, espetáculos de dança também fazem parte da programação. O grupo São Paulo Companhia de Dança está em Salvador e apresenta cinco coreografias em dois programas distintos, integrando a Série TCA 2010.

