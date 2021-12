Forró, MPB e pagode agitam o final de semana em Salvador

A programação do final de semana em Salvador é marcada pela mistura de ritmos como o arrasta-pé, a Música Popular Brasileira e o pagode. Shows das bandas Aviões do Forró, Forró do Miúdo, além dos cantores Jorge Vercilo, Pedro Mariano são algumas das opções.

Música - No domingo, 2, as atenções estão voltadas para o Mistura Salvador. A festa de camisa vai animar os fãs do pagode ao som do Sorriso Maroto, Pique Novo, Parangolé, Psirico, Forrozão, O Báck, Os Barões e outras. O evento começa às 13h, no Wet´n Wild, na Paralela.







Teatro – Os espetáculos são boas opções para quem prefere um final de semana com programação menos agitada. São mais de 25 peças em cartaz, a maioria delas comédia, nas principais salas da capital baiana. Algumas poderão ser conferidas somente até domingo.



Espetáculos como "Os Cafajestes" e "Típicos" encerram temporada neste domingo, 2, em Salvador

"Os Cafajestes", com direção de Fernando Guerreiro e texto de Aninha Franco; "Típicos" com texto e direção de Tereza Costalima; e "Uma Vez Nada Mais", que tem direção de Hebe Alves e participação de Aicha Marques e Maria Menezes, são alguns espetáculos que podem ser assistidos até final de semana em Salvador.

Outro destaque é a peça "Felicidade Conjugal ou Quase Isso". Com texto e direção de Celso Jr., o espetáculo é dividido em três partes: primeiro é uma adaptação da comédia de Machado de Assis (Lição de botânica), a segunda é baseada em um conto do escritor russo Anton Tchekhov (A brincadeira) e a terceira é livremente inspirada em uma peça curta do autor norte-americano Eric Bogosian (Um tempero mais amargo). Interessados podem conferir o espetáculo no Teatro Vila Velha, aos sábados e domingos.

Para a criançada, uma boa pedida é conferir a peça “Alice no Sertão das Maravilhas”. O texto conta a história de Alice, que entediada com as fórmulas de sala de aula, questiona a ausência de figuras nos livros e defende o estímulo à imaginação. Em cartaz até 9 de maio, na Sala do Coro do TCA.

Exposição – De sexta a domingo estão disponíveis mais de 30 exposições, fixas e temporárias, de diversos temas. Miguel Carvalho: Desenhos de Cena, Jorge: Guerreiro da Luz, Ideias Visuais em Movimento, 3ª Semana do Saveiro, são apenas alguns exemplos.

Para quem gosta de fotografia, uma boa pedida é conferir “Movimento Cotidiano”, no Galeria da Aliança Francesa. Na mostra, a fotógrafa e estudante de jornalismo Lis Nogueira retrata o cotidiano de famílias em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

"A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade" traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Pode ser conferida no Museu Geológico da Bahia.

