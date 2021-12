Forró é o destaque da programação do fim de semana em Salvador

Mais uma vez a programação do fim de semana em Salvador é marcada pelo arrasta-pé, com eventos que antecipam o São João do interior na capital. O show da Saia Rodada, o ensaio da Estakazero e a apresentação da Colher de Pau são algumas das festas que serão realizadas entre sexta-feira e domingo, prometendo muita animação para os fãs do forró.



Capitaneada por Léo Macedo, a Estakazero recebe convidados especias no Bahia Café Hall nesta sexta-feira. Geraldo Azevedo e Margareth Menezes farão participação na noite, cantando ao lado dos anfitriões. Pela primeira vez em Salvador neste ano, o cantor e compositor pernambucano vai tocar sucessos da carreira e os marcantes frevos de sua autoria.

Geraldo Azevedo e Margareth Menezes são os convidados da banda Estakazero desta semana

