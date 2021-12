Forró dos Farmacêuticos acontece no Quartel de Amaralina

A 15° edição do Forró do Farmacêuticos será realizada no próximo dia 3 de junho, às 21h, no Quartel de Amaralina, em Salvador. O evento tem 15 anos de tradição e apresenta o ritmo junino que agrada diversos gostos. A festa é aberta ao público.

Nesta edição, os artistas que irão comandar o palco são Maxotes, Rede Sonora e convidados, Patrícia Gomes, Bilial do Forró e Xote das Meninas.

Os ingressos estão disponíveis na sede do Sindicato dos Farmacêuticos da Bahia - Sindifarma-Ba, que fica no edifício Barão do Rio Branco, Avenida Sete de Setembro. Ou na sede do Conselho Regional de Farmácia (CRF), localizado à Rua Basílio Mendes Ribeiro, em Ondina. E também nos Diretórios Acadêmicos de Farmácia das faculdades Dom Pedro II, Unime, FTC, Universidade Federal da Bahia - Ufba e FIB.

Para mais informações: 3266-0464, 3266-6043 ou por e-mail: forrofarma@sindifarma.org.br.

O que: Forró dos Farmacêuticos

Quando: 3 de junho, a partir das 21h

Local: Quartel de Amaralina

