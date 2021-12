Forró do Lago anuncia atrações em dois dias de festa

O Forró do Lago acaba de anunciar a grade oficial da edição 2019 com os shows divididos entre os dias, 21 e 22 de junho, na área externa do Villa Music, em Santo Antônio de Jesus. Estão confirmados os anfitriões Rafa e Pipo Marques, Xand Avião, Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Nando Cachorrão, no primeiro dia, e o também Bell Marques, Gusttavo Lima, Gabriel Diniz, Saia Rodada e Magníficos, no segundo dia.

O evento é 100% Open Bar, com público dividido nas áreas Open Bar, Camarote Open Bar Premium e Red Carpet (com bebidas premium e buffet).

Os ingressos já estão à venda na Loja Forró do Lago, no Shopping da Bahia, e na Central do Carnaval. Em Santo Antônio de Jesus, os ingressos serão vendidos na loja oficial do evento, no Shopping Itaguari e, em Cruz das Almas, na Academia Vital Energy.

