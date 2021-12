Forbes divulgou a lista dos artistas mais bem pagos no último ano

Anualmente, a revista Forbes divulga os atores e as atrizes mais bem pagas do mundo. A contagem é feita com base em cachês de filmes e séries, trabalhos publicitários e outros convites remunerados.

No ano passado, Jennifer Lawrence liderou a lista das mulheres e Robert Downey Jr. a dos homens. A lista deste ano está um pouco diferente, mas algo que não mudou foi a disparidade salarial entre homens e mulheres: o ator mais bem pago ganha quase 20 milhões de dólares a mais do que a atriz mais bem paga.

Confira abaixo os artistas mais bem pagos entre 1º de julho de 2015 e 1º de junho de 2016:

Atrizes

1. Jennifer Lawrence

A protagonista de 'Jogos Vorazes' é a atriz mais bem paga do mundo e ganha US$ 46 milhões. Ela já venceu o ranking em 2015.

2. Melissa McCarthy

A segunda colocada faturou US$ 33 milhões, 13 milhões a menos que a primeira colocada.

3. Scarlett Johansson

Encerrando o top 3 está Scarlett, que faturou US$ 25 milhões.

4. Jennifer Aniston

A eterna Rachel, de Friends, aparece em quarto lugar na lista com US$ 21 milhões.

5 - 5. Fan Bingbing

A chinesa ficou em quinto lugar com a quantia de US$ 17 milhões.

6. Charlize Theron

A estrela de 'Mad Max' faturou US$ 16,5 milhões.

7. Amy Adams

Com US$ 13,5 milhões de faturamento, a ruiva aparece em 7º lugar.

8. Julia Roberts

A intérprete de 'Uma Linda Mulher' conquistou US$ 12 milhões.

9. Mila Kunis

Com US$ 11 milhões, ela ganhou a nona posição no ranking.

10. Deepika Padukone

A indiana, sucesso em Bollywood, é a décima colocada com um ganho de US$ 10 milhões.

Atores

1. Dwayne Johnson

O ator conquistou o posto de ator mais rico do mundo com um faturamento de US$ 64 milhões.

2. Jackie Chan

Na segunda posição, o ator ganhou US$ 61 milhões.

3. Matt Damon

Com US$ 55 milhões ganhos no último ano, o ator aparece na terceira posição.

4. Tom Cruise

O ator faturou US$ 53 milhões no último ano.

5. Johnny Depp

O ator, envolvido num processo judicial em que é acusado de ter agredido sua ex-mulher, Amber Heard, conquistou a quinta posição com US$ 48 milhões.

6. Ben Affleck

Na sexta posição, seu ganho foi de US$ 43 milhões.

7. Vin Diesel

A estrela de 'Velozes e Furiosos' ganhou US$ 35 milhões.

8. Shah Rukh Khan

Conhecido como o 'rei de Bollywood', o ator teve um ganho de US$ 33 milhões segundo a revista.

9. Robert Downey Jr.

O eterno Tony Stark faturou US$ 33 milhões. Em 2015, ele foi o primeiro colocado do ranking.

10. Akshay Kumar

O segundo indiano no top 10 teve um faturamento de US$ 31 milhões.

