Os fãs da banda Foo Fighters já estão animados. Nesta segunda-feira, 11, em uma só tacada, a banda anunciou a data de lançamento (10 de novembro), o título (Sonic Highways), a capa e a tracklist, além de um trailer de 15 sgundos com um trecho de uma das músicas.

A pré-venda de Sonic Highways - que também é o nome de um programa que David Grohl apresenta na HBO - já começou no site oficial da banda. O álbum terá nove opções de capa, oito com ilustrações de cada uma das cidades que a banda passou enquanto gravava (Austin, Chicago, Los Angeles, Nova Orleans, Nashville, Nova York, Seattle e Washington D.C) e uma nona com o símbolo do infinito.

A banda também divuglou a lista de músicas:

1 - "Something From Nothing"

2 - "The Feast and The Famine"

3 - "Congregation"

4 - "What Did I Do?/God As My Witness"

5 - "Outside"

6 - "In The Clear"

7 - "Subterranean"

8 - "I Am A River"

Assista ao teaser:

Da redação Foo Fighters anuncia álbum e mostra capa e tracklist

