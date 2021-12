Fontes naturais inspiram novo álbum de Jorge Vercillo

Quando se pensa em música de Jorge Vercillo, logo vem à cabeça o tema amor. Mas o álbum Vida é Arte fala do amor de uma forma energética. A música homônima ao novo trabalho, por exemplo, se refere ao olhar apaixonado que muito se perdeu nas relações, mas sobretudo se apoia na física quântica, quando expressa que "a beleza está no olhar, a beleza está nos olhos de quem vê", diz o cantor.

O décimo CD de estúdio de Vercillo foi lançado neste mês e conta com 13 músicas. Além de estar acompanhado pelos instrumentistas Cláudio Infante, André Neiva, Misael da Hora, Bernardo Bosísio e João Gaspar, o cantor traz oito parcerias.

Entre elas, a de alguém que é uma de suas referências na música brasileira. "Tenho uma grande influência de Flávio Venturini, quando eu canto Fênix em falsete, por exemplo, sou completamente influenciado por ele", declara.

Para seguir na linha do exotérico tão presente no álbum, os dois cantam Luzes Que se Movem pelo Céu, que é uma mensagem de esperança, de um avistamento ufológico, segundo Vercillo.

Assim como recebeu influência de Venturini, ele quis ajudar de uma forma mais direta outros artistas e, com isso, convidou dois ex -participantes do The Voice: Luana Mallet e Junior Meirelles.

"A gente vai ajudando outras pessoas que a gente sabe que tem valor, tem talento. Quando eu trago Luana Mallet, eu não estou ajudando apenas a ela, mas também a música, a manter o nível de qualidade. É importante a gente cuidar dos nossos ouvidos, independente do gênero", declara.

Parcerias com a Bahia

Três músicas do álbum são em parceria com baianos. Uma é com Carlinhos Brown, com o qual Vercillo cantou Silêncio na Favela. "Mostrei essa música para Brown, ele adorou, arrasou não só na voz como também fez um arranjo de percussão maravilhoso. Ele trouxe elementos do surdo virado de uma forma tão bonita. Acrescentou muito, porque essa música tem um lado bem carioca, do morro, mas tem o lado das favelas baianas", afirma.

As outras duas foram compostas com Jota Veloso e uma delas fala sobre a festa de Iemanjá, que é quando a relação de Vercillo com o mar, a natureza, fica ainda mais evidente para o ouvinte.

"Minha relação é muito próxima com os elementos da natureza, com os orixás. Eu sou totalmente ligado à natureza, sempre que posso estou abraçando uma árvore, compartilhando daquela energia, estou sempre à beira de praias, de rios. Eu me alimento energeticamente muito disso."

