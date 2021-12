Fonte Nova antecipa horário e voltará a realizar shows

A Arena Fonte Nova antecipou o horário dos shows para 20h, contratou uma empresa especializada em acústica e monitoramento do volume de som e vai anunciar esta semana a volta dos eventos musicais.

O primeiro espetáculo, que vai reunir Maria Rita e Marcelo Jeneci, está previsto para 15 de agosto, dentro do projeto Som na Fonte. Os ingressos custam R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), o primeiro lote.

A iniciativa é da própria Arena, em parceria com a Palco Produções. O projeto segue com shows de Skank, Alceu Valença, Elba Ramalho e Paralamas, em datas a serem definidas.

A Arena, que agora é dirigida por Sinval Andrade, o mesmo diretor do Maracanã, ajustou todas as questões que levaram a Justiça a impetrar uma liminar proibindo a realização de shows no local.

adblock ativo