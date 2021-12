"Foi-se o amor da minha vida", diz Adriana Calcanhotto

A cantora Adriana Calcanhotto falou nesta terça-feira, 27, sobre a morte da companheira Suzana Moraes, de 74 anos, em decorrência de um câncer. As duas viveram juntas por 26 anos. "Fui a mulher mais feliz do mundo nestes 26 anos em que estive com ela. Uma grande mulher, inteligente, engraçada, culta, amiga dos amigos, que teve uma vida extraordinária, e que viveu cada segundo como nunca mais. Morreu de mãos dadas comigo. Foi-se o amor da minha vida", disse em comunicado.

Suzana Moraes era cineasta e filha mais velha do poeta Vinícius de Moraes. Ela estava internada desde o dia 5 de janeiro por causa de um câncer no endométrio. Ela e Adriana oficializaram a união em 2010.

