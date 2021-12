Florence And The Machine lança clipe de sua nova música

Para a surpresa dos fãs, o Florence And The Machine liberou o clipe de sua nova música, How Big, How Blue, How Beautiful. Dirigido por Tabitha Denholm e Vincent Haycock, o vídeo mostra a vocalista Florence Welch dançando com ela mesma em um jardim enquanto a canção é executada.

A faixa não é o primeiro single oficial do próximo álbum da banda, mas serve para anunciar o novo trabalho dos músicos. O disco ainda sem data de lançamento definida terá como carro-chefe a música What Kind Of Man.

O último disco do Florence And The Machine, Ceremonials, foi lançado há 4 anos. No mês passado, os fãs tiveram o primeiro indicativo de que a espera estava chegando ao fim: foi divulgada uma imagem com a mesa de som de uma suposta mixagem.



Assista:

João Assis | Estadão Conteúdo

