Flipelô encerra 1ª edição neste domingo com destaque para teatro e música

Lançamento de livros, apresentações teatrais e espetáculos infantis são os destaques da programação do último dia da Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que agita as ruas e espaços culturais Centro Histórico desde a última quinta-feira, 10.

Às 14h, tem início a Festa dos Erês, no Teatro Sesc-Senac. O evento conta com o lançamento do livro Caixinha de Fósforos, de Mabel Velloso, além de contação de histórias.

Às 14h30, o Cine XIV exibe os filmes Quincas Berro D’Água e Ensaio sobre a cegueira. Mais tarde, às 17h, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta a série Myriam Fraga, no Largo do Pelourinho. Programação completa no site www.flipelo.com.br.

Na manhã de sábado, 12, a Companhia Avatar apresentou no palco do Teatro Sesc-Senac Pelourinho a peça Histórias de Jorge, Amado, baseada em três obras do maior escritor baiano: Gabriela, Cravo e Canela (1958), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976) e Tieta do Agreste (1977).

“Estamos felizes em participar da primeira edição da Flipelô. Ficamos honrados com o convite. A nossa intenção é utilizar o teatro como ferramenta para incentivar a leitura de jovens”, disse a atriz Leiticia Sanfer, que interpretou Tieta.

Gastronomia

Na Flipelô a literatura se mistura com teatro, dança, música e gastronomia. A escritora Paloma Amado, filha de Zélia Gattai e Jorge Amado, apresentou, no sábado, uma receita familiar elaborada pelo seu avó materno, o nonno Ernesto. A aula-show Receitas de Dona Zélia foi ministrada no teatro Sesc-Senac.

“A lasanha toscana do nonno Ernesto é uma receita italiana e foi o primeiro prato que fiz em minha vida, após um desafio feito por João Jorge, meu irmão mais velho. Ficou uma delícia, mas avalio que deu certo porque contei com ajuda das mãos de minha mãe”.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

