Flipelô anuncia 120 atividades na programação

Na manhã desta quarta-feira, 24, foi anunciado, para imprensa e convidados, a programação da terceira edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô, que começa a partir do próximo dia 7 e segue até o dia 11 de agosto. Nesta edição, o evento homenageia o poeta Castro Alves. Toda a programação, que conta com mais de 120 atividades, será gratuita.

No total, a Flipelô recebe neste ano 145 escritores, cinco deles internacionais (três a mais que nas edições passadas). Entre os convidados, estão o cantor e autor Martinho da Vila, o contista, romancista, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras Ignácio de Loyola Brandão e a jornalista, historiadora e escritora baiana Joselia Aguiar, que no ano passado lançou o livro “Jorge Amado: Uma Biografia”.

A abertura, na noite do dia 11, fica por conta do poeta e músico Arnaldo Antunes, que junto com a artista plástica Márcia Xavier, fará uma performance poética no Teatro Sesc-Senac, no Pelourinho, às 19h. A entrada para o show será gratuita, respeitando a lotação do espaço.

Nos cinco dias do evento, são esperadas cerca de 80 mil pessoas, que transitarão em 60 espaços. O público poderá participar de lançamentos de livros, palestras, bate-papos e workshops, além de roteiros gastronômicos inspirados no livro "A Cozinha Praiana da Bahia", de Guilherme Radel. Para Angela Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado e coordenadora geral do evento, não há muitas mudanças para esta edição. “Time que está ganhando não se mexe”, brinca. Ela acrescenta que a mudança que está acontecendo para a terceira Flipelô é a de ampliação.

A coordenadora conta que para esta edição o evento irá abraçar o Museu da Misericórdia, que agora entra para a programação oficial, além da criação da Feira da Sé, na Praça da Sé, já que nos dois primeiros anos o evento se limitava a utilizar apenas o Terreiro de Jesus como espaço infantil e de estacionamento para as bibliotecas móveis. Mas o destaque mesmo fica por conta do grande número de poetas que compõem a programação, inclusive dois deles internacionais.

A programação já está disponível no site da Flipelô.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

