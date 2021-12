Fligê é aberta com expectativa de atrair mais de 5 mil pessoas

Foi aberta oficialmente a quarta edição da Feira Literária de Mucugê (Fligê), na noite desta quinta-feira, 15. De acordo com a Secretaria de Cultura (Secult), evento que presta homenagem a Castro Alves deve atrair, nas 72h de programação, mais de cinco mil pessoas.

A solenidade foi realizada no Centro Cultural de Mucugê (a 469 quilômetros de Salvador), com a presença dos secretários estaduais de Cultura, Arany Santana, e da Educação, Jerônimo Rodrigues, a curadora do evento, Ester Figueiredo, além de escritores e artistas convidados.

A responsável pela curadoria da Fligê desde 2016, Ester informou a Secult que montar a feira em homenagem a Castro Alves foi um verdadeiro desafio. "Castro Alves é um poeta de múltiplas facetas e algumas delas são desconhecidas do grande público. Foi um abolicionista, abordou a natureza, mas também foi um escritor de peças de teatro. Então, nessa Fligê, ele será apresentado com ajuda dos artistas que protagonizam a feira, ainda como um escritor e produtor teatral".

Durante a abertura houve a conferência 'Castro Alves: o filho da terra em imagens afrofuturistas' onde o dramaturgo e estudioso da obra do poeta, o romantista baiano Edvard Passos, discutiu com a plateia o que a prosa e a poesia de Castro Alves podem oferecer ao diálogo com as distopias afrofuturistas.

Quem também marcou presença foi o Sarau do Poeta, liderado pelo ator Jackson Costa (pandeiro e poesia) e pelos músicos Sidney Argolo (percussão), Joaquim Carvalho (violão e voz) e Dinho Sant’Ana (violino e bandolim).

A Fligê é composta por 50 atrações, divididas em oficinas, encontros literários, debates e rodas de conversa, além de espetáculos e exposições, espalhados em diferentes espaços da cidade.

