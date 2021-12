Flávio Venturini participará do Tamar Cultural

O projeto Tamar Cultural estará integrado, no mês de setembro, na programação da 7ª Primavera dos Museus, que tem como tema, este ano, Museus, Memória e Cultura Afro-brasileira e acontece de 23 a 29 de setembro, no Tamar da Praia do Forte.

O artista Dudu Rodrigues, que está completando 16 anos de carreira, celebrará o aniversário com uma exposição no evento. O cantor Flávio Venturini participará de um concerto apresentado por Luciano Calazans e Projekto Ufonia. Venturini trará ao palco canções famosas como Céu de Santo Amaro e Todo Azul do Mar e músicas de seu novo CD, Venturini.

Luciano Calazans e Projekto Ufonia reunirão no palco 20 músicos que interpretarão além de música clássica, estilos como samba-reggae, samba, baião e outros ritmos da música popular brasileira.

A instalação Jardim de Águas-Vivas e réplicas de animais marinhos poderão ser apreciados no Centro de Visitantes. O espetáculo Lixo é Luxo e o teatro de fantoches em homenagem à Nati, ícone da cultura afro-brasileira na região, e a Dança dos Orixás, apresentada pelo grupo Aganjú da Praia do Forte também fazem parte da programação. E as crianças poderão participar de uma oficina artística com abordagem para as questões ambientais.

adblock ativo