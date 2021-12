Flávio José, Estakazero e Seu Maxixe são atrações do Forró da Amizade

Mesmo faltando alguns meses para a chegada do São João, a tradicional prévia junina já tem data marcada. A 18ª edição do Forró da Amizade será realizada no dia 25 de maio (sábado) no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, a partir das 22h.

O evento all inclusive, tanto na área da pista quanto no camarote, com buffet de churrasco e comidas típicas diversas, anuncia suas atrações musicais e será comandado pelo forrozeiro Flávio José, além das bandas Estakazero, Forró do Tico e Seu Maxixe. Os ingressos já estão à venda nos Balcões de Ingressos dos shoppings de Salvador. Mais informações: 3052-6360 / 99319-0002.

adblock ativo