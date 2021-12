Flávia Alessandra voltará à TV em novela de Walcyr Carrasco

Flávia Alessandra tem data definida para voltar à TV. Quatro meses depois do nascimento da filha, a atriz já está escalada para a próxima novela das sete da Globo, de Walcyr Carrasco. De acordo com a coluna 'PopTevê', do UOL, a produção "Dinossauros e Robôs", título provisório da trama, está prevista para ir ao ar em janeiro de 2011.







Além de Flávia, as atrizes Adriana Esteves e Bárbara Paz também estão escaladas para a atração.











