Fiuk e Mariana Ximenes estarão na próxima novela de Aguinaldo Silva

Fiuk e Mariana Ximenes são dois nomes cotados para integrar o elenco da novela “Fina Estampa”, que tem previsão de estreia no segundo semestre de 2011, segundo coluna publicada nesta terça-feira, 28, no Uol. A trama de Aguinaldo Silva terá direção de Wolf Maya e sucederá “Insensato Coração”, de Ricardo Linhares e Gilberto Braga, no horário das 21h da Rede Globo.









