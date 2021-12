Físico pop, Stephen Hawking fez participação em seriados, filmes e até músicas

O físico teórico britânico Stephen Hawking, que morreu nesta quarta-feira, 14, aos 76 anos, participou de filmes, seriados, desenhos animados e comerciais. Pelas aparições na TV e até em músicas emprestando sua voz, desde a década de 1990, o físico é considerado um cientista pop.

Uma das participações mais recentes foi em 2012, no seriado americano "The Big Bang Theory". Hawking conversa com Sheldon Cooper, o personagem principal, em "The Hawking Excitation", no último episódio da 5ª temporada. O cientista participou interpretando a si mesmo.

Em desenhos animados, ele emprestou sua voz e versão ilustrada em "The Simpsons", "Family Guy" e "Futurama". O cientista também emprestou a voz para a música "Keep Talking", da banda Pink Floyd, no disco The Division Bell.

Além das aparições em filmes, seriados e até canções, dois documentários foram feitos sobre a vida do cientista: "A Brief History of Time" (1991) e "Hawking" (2013).

A cinebiografia mais recente sobre o cientista britânico foi lançada em 2014: "The Theory of Everything" (em português, "A Teoria de Tudo"). A obra foi indicada ao Oscar de melhor filme. O ator Eddie Redmayne, que interpretou o físico, recebeu o prêmio de melhor ator. O filme é baseada em "Travelling to Infinity: My Life with Stephen", livro de memórias de Jane Hawking, ex-mulher do físico.

Seu primeiro livro a se tornar popular foi Uma "Breve História do Tempo: do Big Bang aos Buracos Negros", lançado em 1988. Na obra, Hawking procurou divulgar ao grande público questões fundamentais sobre o nascimento e a morte do Universo. Desde então, o cientista publicou vários outros livros de divulgação, como "O Universo em uma Casca de Noz", "O Fim da Física", "Os Gênios da Física: Sobre os Ombros de Gigantes" e "Uma Brevíssima História do Tempo".

Mesmo sem poder movimentar o corpo ou falar durante a maior parte de sua vida, por conta de uma grave doença degenerativa, o cientista deu contribuições importantes à Física, especialmente com seus trabalhos sobre as origens e estrutura do Universo, que ajudaram a entender o papel dos buracos negros.

Hawking nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1942, no mesmo dia em que a morte do astrônomo italiano Galileu Galilei completava 300 anos. Formado em Física na Universidade de Oxford, tornou-se pesquisador da Universidade de Cambridge, em cosmologia - a ciência que estuda o Universo em sua totalidade, envolvendo sua origem e sua evolução.

