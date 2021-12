Finanças é tema do documentário Tristezas não Pagam Dívidas

O GloboNews Documentário abre, neste domingo, 9, às 19h30 (horário de Salvador) a temporada 2014 com o documentário Tristezas não Pagam Dívidas. Inspirado no livro da jornalista Mara Luquet, traz de forma bem-humorada dez dicas básicas para sair da inadimplência. Entre os entrevistados, exemplos de quem se perdeu em dívidas, mas deu a volta por cima, como o diretor e coreógrafo Fly, a cantora Elza Soares e o ex-jogador de futebol Ratinho.

Com direção e roteiro de Patricia Travassos, o documentário mostra a experiência destes personagens com as dívidas e a forma que eles encontraram para não se entregarem à tristeza ou depressão, características de quem gastou mais do que podia e se perdeu nas finanças.

Dicas

Segundo a roteirista do programa, a ideia é desmistificar a figura do endividado, que muitas vezes é visto como mau caráter ou irresponsável. "Com o crescente acesso a inúmeras formas de crédito, muita gente simplesmente se perdeu nas próprias despesas e não sabe como recuperar a saúde financeira. Reorganizar as contas é um desafio que exige organização e bom humor".

"A partir de experiências reais, vamos ensinar alguns passos simples e muito importantes para ajudar pessoas a colocarem suas contas em dia", explica Patricia. O GloboNews Documentário vai ao ar na GloboNews.

