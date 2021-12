Finalista do "The Voice Brasil", Ju Moraes volta a Salvador

Uma das finalistas da primeira edição do "The Voice Brasil", da Rede Globo, a cantora Ju Moraes retorna a Salvador na próxima sexta-feira, dia 1º, para se apresenta na San Sebastian, a partir das 23h59.

Ao lado da sua banda, a Samba D'Ju, a musa retoma o comando do projeto Samba com Champagne, com os Djs Thai Biazi e André Magal.

No sábado, 2, a Blessed promove a primeira festa na casa, após mudança na iluminação. Sandra Bull, como DJ convidada, Van Müller, Anne Louise e Leo Veneza farão a recepção na pista square, a partir das 23h59.

adblock ativo