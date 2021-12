Final de semana tem programação cultural intensa em Salvador

A programação cultural em Salvador e região metropolitana é intensa nesse final de semana em todas as linguagens e para todos os gostos. A lista inclui atrações de dança, teatro, cinema música, fotografia, artes plásticas e tem opções pagas e gratuitas. Para você se programar, o Portal A TARDE preparou este guia com os principais eventos artísticos que ocorrem de sábado, 18, a domingo, 19.

| TEATRO: a programação teatral do final de semana tem algumas opções. Destaque para os espetáculos de comédia e drama, além de peça infantil, que integram a lista de atrações.

Quem Souber, Morre!

Dirigido por Ricardo Castro, a peça trata com humor a vida em Salvador, a partir da visão de um professor de redação, personagem que conduz a encenação. Da crítica social à exaltação da cidade, a peça busca divertir, apresentar questões e emocionar os que escolheram a capital baiana para viver.

Onde: Teatro Módulo

Quando: de 11 de abril a 26 de Julho, sábado e domingo, às 20h

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Contato: 2102-1350

A Morte de Ivan Ilitch

O espetáculo é uma adaptação dramatúrgica da novela A Morte de Ivan llitch, de Liev Tolstói - uma das principais referências da literatura russa. Apresentada em monólogo, a peça é interpretada e dirigida por Cácia Goulart, e aborda temas profundos, como a moral e a relação do ser humano com a morte.

Onde: Caixa Cultural - Salvador

Quando: Domingo, 19, às 16h e às 19h

Quanto: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia)

Lotação: 80 lugares

Faixa etária: a partir de 14 anos

Mais Que Dilmais

O comediante Gustavo Mendes reúne no palco uma compilação dos seus textos, piadas, performances musicais, como Maria Bethânia cantando funk, e Alcione, Roberto Carlos, Ana Carolina e a presidente Dilma Rousseff em situações engraçadas.

Onde: Cine-teatro Sesc Casa do Comércio

Quando: Domingo, 19, às 20h

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Apartamento 1201

O espetáculo tem a direção de Cristina Moura e texto de Aicha Marques e busca transpor o gênero policial para a dramaturgia, abordando 24h da vida conturbada do casal Adele e Bob. A peça é encenada por Ciro Sales, Mariana Moreno e Lis Luciddi.

Onde: Palacete das Artes

Quando: domingo, 19, às 20h

Quanto: gratuito

Lotação: 30 lugares

Incrível mundo de Toy Story

O espetáculo é uma adaptação para o teatro do filme homônimo em que os brinquedos ganham vida quando os donos não estão presentes.

Onde: Teatro Jorge Amado

Quando: domingo, 19, às 11h e às 16h.

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

| MÚSICA: a programação musical tem opções para todos os gostos. Do rock, MPB, samba ao jazz, o que não faltam são boas atrações na cidade para quem quer assistir show, dançar ou ouvir um bom som.

Geraldo Azevedo no TCA

Geraldo Azevedo, cantor e compositor da música popular brasileira, apresenta show "voz e violão" no Teatro Castro Alves, uma das melhores opções de música no final de semana. O repertório da apresentação do artista conta com canções conhecidas do público, como "Taxi lunar", Bicho de Sete Cabeças" e "Dia Branco".

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: domingo, às 20h

Quanto: R$ 150 e R$ 75 (filas A a P), R$ 120 e R$ 60 (Q a Z6), R$ 100 e R$ 50 (Z7 a Z11)

Bailálá

O Bailalá é um evento de música baiana realizado pelos DJ's e produtores el Cabong e Camilo Fróes. Para não ser música baiana e tocar na festa, é necessário, pelo menos, que a canção fale da Bahia. Ou seja, tem Tom Zé, Baiana System, Gerônimo, Caetano, mas também Wando cantando 'Baixa dos Sapateiros', Curumin cantando música de Russo Passapussp. Tem axé, samba, rock, tem reggae, chula e pop. Essa edição conta ainda com o show de Andrea Martins.

Onde: LÁLÁ Multiespaço

Quando: domingo, 19, às 17h.

Quanto: R$ 15

| EXPOSIÇÕES: quem se interessa por artes plásticas e visuais tem opções interessantes na cidade neste final semana.

As Aventuras de Pierre Verger

Tecidos da baiana Goya Lopes e músicas do nigeriano Fela Kuti servem de moldura para fotografias que mostram o trânsito de Pierre Verger entre a África negra e a Bahia.

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

Quando: de 12/03 à 31/05, de terça à sexta, das 13h às 19h, e sábado e domingo, das 14h às 19h.

Quanto: gratuito

Aquarelas de Carybé

Cem obras de Carybé reunidas: metade aborda a história do descobrimento do Brasil e as outras apresentam as tradições do culto aos deus africanos no candomblé. A exposição se divide em duas mostras, "Aquarelas do Descobrimento" e "As Cores do Sagrado".

Onde: Caixa Cultural - Salvador

Quando: até 17/05, de terça a domingo, das 9h às 18h.

Quanto: gratuito

| CINEMA

Algumas estreias marcam a programação de cinema em Salvador, como "As Maravilhas", "Blind", "Casa Grande", "O Dançarino do Deserto" e "Frank". Outros filmes que têm chamado a atenção do público e continuam em cartaz são "Velozes e Furiosos 7", o mais novo lançamento da franquia, "Ida", vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro e "Branco Sai, Preto Fica", filme brasileiro que tem recebido críticas positivas.

A Mostra O Estranho Mundo de Jack continua na Sala Walter da Silveira neste sábado, 18. Algumas das atuações mais marcante do ator norte-americano Jach Nicholson, como nos clássicos "Sem Destino" e "Chinatown", estão sendo exibidas gratuitamente no evento em sessões às 17h e às 19h. Para saber da programação completa do cinema no final de semana, além de horários, locais de exibição e valor do ingresso, acesso o Cineinsite.

