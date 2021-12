Fim do casamento de Sthefany Brito e Alexandre Pato

O conto de fadas de Sthefany Brito, 23 anos, e Alexandre Pato, 20 anos, durou apenas nove meses e 13 dias. De acordo com a coluna 'Retratos da Vida', do jornal 'Extra', a atriz e o jogador de futebol estão mesmo separados, já que não conseguiram contornar a crise que se abateu sobre relacionamento nos últimos meses.





A crise na relação teria começado após o jogador ficar afastado dos gramados por conta de duas lesões. Machucado, Pato tem consciência que as chances de fazer parte da Seleção Brasileira na Copa do Mundo são pequenas. A frustração do atacante do Milan pode ter sido o estopim para os acontecimento que deram início as crises do casal. Desde então, Pato tem sido visto em "saidinhas" na noite parisiense, muitas delas, na companhia de Ronaldinho Gaúcho, o que não deixou sua esposa satisfeita.

Sthefany, que tem contrato com a Globo até o meio do ano, deixou o trabalho no Brasil para acompanhar o marido. Ela estava escalada para o papel de Cecília Dassi em 'Viver a vida', mas desistiu da novela em nome do casamento. Eles se casaram com uma festa avaliada em R$ 1 milhão, no dia 7 de julho do ano passado, no Copacabana Palace no Rio de Janeiro.

