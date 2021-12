Fim de semana tem programação diferenciada em Salvador

Os shows de Mariene de Castro, Cheiro de Amor, Toni Garrido, Cascadura e Timbalada, são as principais atrações musicais deste final de semana em Salvador. A cidade oferece ainda um roteiro variado de peças teatrais e exposições.

No Espaço Cultural da Barroquinha, a cantora de samba-de-roda Mariene de Castro é anfitriã do projeto Santo de Casa, projeto que acontece a cada quinze dias. O evento acontece nesta sexta-feira, 18, a partir das 18h.

A banda de rock Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta se apresenta também nesta sexta-feira, às 21h, pelo Pelourinho Cultural. E o que é mellhor: o público poderá conferir as apresentações sem pagar nada. Ainda para os fãs desse ritmo, o grupo brincando de deus volta aos palcos após quatro anos sem se apresentar. Em show único intitulado "Um Conto Natalino da brincando de deus".

No sábado, a boa pedida é o Festival de Música Negra que vai escolher as músicas que animarão o bloco Ilê Ayê no próximo carnaval. O evento conta com a participação de Beto Jamaica, Reinaldo, Band'Aiê, Da Cor do Samba e Jair Sete Cordas. O público pode conferir a apresentação neste sábado, 19, a partir das 22h na Senzala do Barro Preto, Liberdade.

Para quem curte uma noite mais agitada, poderá conferir o show da banda de salsa Salsalitro. O grupo faz apresentação acústica e ainda conta com a participação do DJ Augusto comandando as pick-ups após o show. A programação será no Bohemia Music Bar, localizado no Jardim Brasil, às 21h.



Já no domingo, 20, os shows de Cheiro de Amor e Toni Garrido animam o público na última edição do ano do projeto Summer Time, no Bahia Caffe Hall, na Paralela, às 17h. As bandas Chica Fé e Nata do samba também participam da programação.





Para aqueles que gostam de arte ligada ao tema religião, uma boa pedida é conferir a mostra 'Arquitetura Religiosa na Bahia', que conta com 75 imagens de igrejas de Salvador e do Recôncavo Baiano, no Museu Tempostal, também no Centro Histórico.



O Balé Folclórico da Bahia segue com suas apresentações no Teatro Miguel Santana, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h.

Nesta sexta-feira, 18, é o último dia para quem deseja conferir o espetáculo de dança "Entre Carmens e Severinas", em Salvador. Com direção de Daniel Moura, o espetáculo do grupo Flamencantes traz em suas apresentações referências da cultura nordestina. O evento acontece no Teatro Anchieta a partir de 20h.



